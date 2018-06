Nieuwe BMW X5 lekt uit

Echt waar! Dit is de nieuwe X5. Althans, deze foto's afkomstig van het Russische AutoReview lijken legitiem. Zelden ging BMW zo behoudend te werk van generatie op generatie. Direct achterhalen of je met de nieuwe van doen hebt of toch nog zijn voorganger ? Let dan op de 'nieren' van de grille en/of de achterlichtunits. Respectievelijk zijn die een slag groter en kleiner van stuk dan voorheen.Voor rest is echt een kennersoog nodig, al zal die zeer waarschijnlijk al genoeg hebben aan de zogenoemde 'angle eyes' van de nieuwe X5. Het ronde is daarbij verleden tijd. Een hexagonaal design is het nieuwe gezicht van dit kenmerkende BMW-detail. Een soortgelijke wijziging tref je bij de achterzijde aan. De grove druppel-achtige vorm, die lang traditie is geweest bij BMW, maakt plaats voor rankere en subtiele ogende units. Ook bij de X2 en X4 viel dit al te bespeuren.Daar schuilt naar verluidt het grootste nieuws. Een compleet nieuw en lichter platform bijvoorbeeld, alsook vergelijkbare of zelfs meer elektronica dan in de 7-serie. Motorisch borduurt BMW voort op het bestaande palet met 4-, 6- en 8-cilinders, al dan niet voorzien van geëlektrificeerde hulp. Wanneer de officiële onthulling van de nieuwe BMW X5 is, is niet bekend. Voor de herfst aanbreekt in elk geval.