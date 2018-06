Ford's detectiesysteem beschermt motorrijder in de file

Je hebt ze erbij en velen ergeren zich er mateloos aan: automobilisten die menen dat ze veel sneller op hun bestemming zijn door in de file continu te wisselen van rijstrook. En eerst eventjes in de buitenspiegel(s) kijken, ho maar. Nog maar te zwijgen over richting aangeven. Vooral bij passeerde motorrijders is dit een doorn in het oog en bovendien zeer gevaarlijk. Maar Ford heeft daar nu iets op gevonden.

Toegegeven voor ons autofreaks: motorrijden is allicht de mooiste vorm van vervoer dat er is. Bovendien geniet je op een motor van enkele privileges ten opzichte van automobilisten. Zonder pardon voorkruipen bij een rood verkeerslicht bijvoorbeeld. Een lange file passeren is er nog zo eentje.



Echter zeker die laatste is niet zonder gevaar, omdat een automobilist nog weleens van rijstrook wil wisselen zonder daarbij de omgeving te controleren. Een ongeluk zit daarmee in een klein hoekje voor een manoeuvreerde motorrijder. Met niet zelden grote gevolgen voor die laatste, terwijl de auto in kwestie veelal hooguit kampt met enig blikschade. Het detectiesysteem waarvoor Ford patent heeft aangevraagd en verkregen moet zulke lelijke aanrijdingen in de file voorkomen.



Nog meer camera's

Alsof camera's en sensoren van een auto nog niet genoeg taken hebben, voegt Ford er nog eentje toe ter bescherming van de motorrijder. De camera's hiervoor zitten in het achtersteven van de auto en werken nauw samen met de – al vaker toch al aanwezige – dodehoekdetectie (dat kennelijk geen motorrijders kan 'zien' in druk verkeer).

Met het gepatenteerde systeem wordt een naderende motorrijder in de file wel gesignaleerd, en zodra dat gebeurt zal de bestuurder van de Ford gewaarschuwd worden. Indien nodig zal het systeem de auto zelfs afremmen of tegensturen.



Wanneer te koop?

Dat is niet bekend. Sowieso wil het ontvangen van een octrooi voor een product niet zeggen dat het ook in productie gaat. Ford is er nog mee bezig, maar geeft al wel te kennen dat het systeem ter extra bescherming van de motorrijder relatief eenvoudig geïmplementeerd kan worden binnen de bestaande elektronica van haar modellen.