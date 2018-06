Redactie 4 juni 2018

De nieuwe BMW Z4 is klaar. En BMW is daar zo trots op dat ze ons nog voordat ze het gelikte marketingmateriaal klaar hebben graag een gecamoufleerd testexemplaar tonen. Tussen neus en lippen door melden ze bovendien dat het topmodel een M40i gaat worden. Maar daar blijft het ook bij. Geniet dus vooral even van de plaatjes. De daadwerkelijke onthulling is op handen.