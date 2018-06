Skoda Sunroq: cabrio-SUV met vier deuren

Het segment van de SUV's blijft maar groeien en groeien. Wat ooit als een 'PC-Hoofttractor' was bestempeld is nu verreweg het meest populaire segment aan het worden. Ook in ons land. En dat betekent dat er ook niches binnen gaan ontstaan. Zoals bijvoorbeeld die van een SUV zonder dak.Deze Skoda Sunroq is daar een sprekend voorbeeld van. De auto werd gecreeerd door 23 studenten uit 7 verschillende landen. Stuk voor stuk volgen ze een opleiding bij de Tsjechische autofabrikant en wisten ze dit model in 8 maanden klaar te stomen.Voor de naam riep Skoda de hulp in van het publiek. Uit de vele honderden inzendingen werd voor 'Sunroq' gekozen. Een leuke samenvoeging van 'sun' en ' Karoq ', oftewel de auto waarop deze Sunroq gebaseerd is.Of het bij een conceptcar zal blijven? Wij denken eerlijk gezegd van niet. Volkswagen is in een vergevorderd stadium met een kleine SUV-cabriolet en meestal volgt dochter Skoda op termijn dan ook.Overigens is het niet voor het eerst dat Skoda een auto laat creëren door studenten. Vorig jaar bijvoorbeeld werd de buggy-achtige Element ontwikkeld en in 2015 toverden ze een pickup uit de hoge hoed.