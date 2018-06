Alfa Romeo rolt omvangrijk 5-jarenplan uit

Marchionne nam de tijd tijdens wat de belangrijkste vergadering annex conferentie voor FCA in jaren wordt beschouwd. Alle merken van het concern kwamen aan bod: van Fiat tot Dodge, en van Chrysler tot Jeep en zelfs Mopar, hofleverancier op het gebied van tuning en accessoires. Over het ene merk werd wat langer (door)gepraat dan andere, maar de naam Alfa Romeo viel toch wel het vaakst. En dat was niet zonder reden.We kijken niet achterom. Het rumoerige verleden rond Alfa kennen we nu wel. Enkele jaren geleden heeft Marchionne hoogstpersoonlijk voor schoon schip bij het merk (met de Giulia en Stelvio) gezorgd, en nu is het zaak door te zetten. En hoe! Het nu aangekondigde 5-jarenplan omvat een aaneenschakeling van veelbelovende modellen, stuk voor stuk sterk doordrenkt van sportiviteit. Want dat is zit in het DNA van Alfa Romeo en dat is wat het merk moet uitstralen op weg naar weer een gezonde toekomst, meent de 65-jarige Marchionne als afzwaaiend CEO.Welke modellen je zoal kunt verwacht? Wat te denken van een nieuwe GTV, een oude bekende. Of dit de langverwachte opvolger is van de GT naar de hand van Bertone? Niet echt. Aan de sportcoupé wordt weliswaar een perfecte gewichtsverdeling van 50:50 en vierwielaandrijving gekoppeld, nooit kwam de Alfa GT ook maar in de buurt van de – hou je vast – 600 pk. Een e-turbo zal worden ingezet om dit enorme vermogen te bereiken.Als je niet beter zou weten, zou je denken de nieuwe Alfa GTV de spirituele opvolger van de exotische 8C Competizione is. Dat is ook niet zo. Maar die komt er wel, naast de nieuwe GTV! Met een koets en chassis die volledig zijn opgetrokken uit koolstofvezel, een nog sterkere (midden)motor dan de toekomstige GTV en vierwielaandrijving waarbij de voorwielen aangedreven zullen worden door een elektro-unit. Een acceleratie van 0 naar 100 km/h in minder dan 3 seconden wordt ook alvast beloofd, en het te verwachten prijskaartje kun je zelf al wel inschatten.En hiermee is de koek nog niet op. Gezien de aanhoudende vraag naar SUV's krijgt de Stelvio op termijn gezelschap van twee soortgenoten: een kleinere en een nog grotere. Sowieso zet Alfa qua autoformaten behoorlijk in op groot en ruim, want modellen met een verlengde wielbasis is waar Alfa zich ook mee bezig wil gaan houden. Een gestrekte sedan onder meer, zeer waarschijnlijk op basis van de Giulia en wie weet hebben we hiermee de langverwachte opvolger van de 166 te pakken.Nog een teken dat Alfa inzet op grote(re) auto's is het uitfaseren van de MiTo. Die krijgt namelijk geen opvolger. De Giulietta wel, tussen nu en het jaar 2022. Een compleet nieuwe Giulia en Stelio staan in die jaren ook gepland.Tot slot liet Marchionne ontvallen dat Alfa Romeo wel degelijk elektrificatie en autonomie in de armen sluit (het zal wel moeten). Meerdere plug-ins zitten reeds in het vat, en hoewel efficiëntie daarbij de belangrijkste pijler is, krijgen sportiviteit en snelheid minstens zoveel aandacht bij die elektrische modellen. Het beoogde resultaat? Een verdubbeling in verkopen, van de 180.000 nu naar 400.000 omstreeks 2022.