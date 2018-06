LEGO Bugatti Chiron al net zo gedetailleerd als de echte

Klaar met je Lancia Stratos en Porsche 911 GT3 RS ? Of Nissan GT-R Nismo ? Bugatti en LEGO hebben een nieuwe uitdaging voor je. En dit is tenminste een Chiron die je kan betalen. Je moet 'm alleen wel geheel zelf in elkaar zetten, en dat zal niet meevallen. 's Werelds snelste personenauto's van LEGO is namelijk ook ongekend gedetailleerd.De LEGO-Chiron is 56 centimeter lang, 25 centimeter breed en heeft een hoogte van 14 centimeter. Een behoorlijk formaat dus nog, die daardoor niet zomaar op het doorsnee nachtkastje zal passen om er nog eventjes naar te kijken en van te genieten voor het slapen gaan. Het bouwpakket kost dan ook 399 euro, en daarvoor ontvang je een doos met 3.599 onderdeeltjes, waarvan er veel zijn gehuld in Blue de France, de kenmerkende kleur van Frankrijk en die van de Bugatti.Ook gaaf: de 'geblokte' Bugatti Chiron komt compleet met werkende W16. Tenminste als je de motor van LEGO aan de praat weet te krijgen, evenals de versnellingsbak. Zonder de gebruikshandleiding te raadplegen lijkt dat welhaast onmogelijk. Maar daarin schuilt natuurlijk juist de uitdaging voor de echte fan.