Volvo prijst verlengde S90L Excellence

Volvo presenteerde de S90 Excellence in het najaar van 2016 als het Zweedse antwoord op de sterke voorliefde van Chinezen voor auto's met een zo groot mogelijke wielbasis. Niet veel later werd bekend dat de super-de-luxe Volvo ook naar Europa zou worden gehaald, en hier is 'ie dan. In Nederland tegen een prijs van € 106.380,-. Veel geld, maar we schrijven bewust geen 'vanafprijs' omdat de auto aan opties nauwelijks nog iets te wensen overlaat. Oftewel, wie van vinken houdt, kan beter zijn gram elders halen.De S90L Excellence is gebaseerd op een volledig uitgeruste Inscription-uitvoering van Volvo's vierdeurs vlaggenschip. De uitrusting is verder uitgebreid met een verstelbare voetensteun, uitklapbare tafeltjes, extra lederen afwerking en tablethouders aan de voorstoelen. De op comfort gerichte nappalederen stoelen met comforthoofdsteunen achterin zijn via een touchscreen afzonderlijk elektrisch te verstellen en voorzien van verwarming, ventilatie en massagefuncties.De S90L Excellence is ook voorzien van extra geluidsisolatie, een tunnelconsole met gekoelde bergruimte, een groot en elektrisch bedienbaar glazen panoramadak, 4-zone airconditioning met touchscreen bediening en verlichte bekerhouders die te verwarmen én te koelen zijn. Kristallen glazen van de gerenommeerde Zweedse glasmaker Orrefors geven een extra luxe dimensie aan het super-de-luxe interieur.Verder herken je de opper-S90 aan de verchroomde B- en C-stijlen en Excellence-logo's op de achterklep en op de sierlijsten. De beschikbare kleuren zijn Magic Blue, Bright Silver, Osmium Grey, Onyx Black, Crystal White, Mussel Blue, Luminous Sand, Maple Brown en Pine Grey.De lijst aan beschikbare motoren is zowaar nog korter dan de optielijst. Sterker, er is slechts één aandrijflijn beschikaar, en wel de T8 Twin Engine. Met deze plug-in-hybride-krachtbron geniet de S90L Excellence van een vermogen van 390 pk, steevast gekoppeld aan vierwielaandrijving en een achttraps Geartronic-automaat. Afstanden tot 41 kilometer zijn volledig elektrisch af te leggen.