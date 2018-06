Toekomstmuziek: autonome Land Rovers in het terrein

'Kijk, zonder handen!' Als het aan Land Rover ligt kunnen hun SUV's in de nabije toekomst niet alleen op de geplaveide paden maar ook daarbuiten geheel zelfstandig hun weg vinden.

Het ontwikkelen van een autonome auto die louter de stadsjungle moet kunnen overwinnen valt al niet mee. Laat staan eentje die zonder interventies van een bestuurder ook een ruig terrein heelhuids weet te trotseren. En toch gaan Land Rover dat proberen voor elkaar te boksen. De extra uitdaging die het Britse merk bij zichzelf oplegt is dat deze autonome auto's van eenzelfde niveau presenteren als de Discovery of Range op het onverharde. De naam van het project luidt Cortex en de Britten gooien er alvast £ 3,7 miljoen tegenaan, omgerekend ruim 4,3 miljoen euro.



Heel veel hocuspocus

Land Rover zal een nieuwe 5D-techniek gebruiken die akoestische, video-, radar-, lichtdetectie- en afstandswaarnemingsgegevens combineert met machine learning. Alle informatie wordt vervolgens in realtime verwerkt. De technologie zal worden aangescherpt via algoritmeontwikkeling, sensoroptimalisatie en fysieke tests op offroad-circuits in Engeland.



Klinkt als heel veel hocuspocus, en hoewel Land Rover hulp krijgt van knappe koppen op de universiteit van Birmingham en experts van Myrtie Software, geeft het toe dat het nog jaren zal duren voor Cortex tot wasdom komt.