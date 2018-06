Franse péage wederom hoger deze zomer

Wie de traditionele vakantietrip naar het zuiden aanvangt met de auto, zal deze zomer dus meer betalen. Veel voel je er niet van want de verhoging bedraagt tussen 0,3 en 0,4%. Desalniettemin, de zogeheten péage, zeker als je helemaal naar Spanje wil, was al kostbaar genoeg. Bovendien is ook alvast bekendgemaakt dat de snelwegtarieven ook in 2019 en 2020 met vergelijkbare stappen omhoog zullen gaan. Waar al die inkomsten voor bedoeld zijn? Voor extra onderhoud aan de wegen vanwege de toenemende verkeersdrukte, aldus de Fransen. Check dat eventjes voor ons, wil je.Het tolsysteem in Frankrijk is best ingewikkeld. De tarieven zijn (logischerwijs) onder meer afhankelijk van hoever je rijdt, maar ook welke route je neemt. Ga je over Luxemburg naar het zuiden, nabij Lyon of Albertville, dan betaal je , afhankelijk van de gekozen wegen, 35 euro of bijna het dubbele.Wie van Lille, via Parijs en Bordeaux naar de Spaanse grens reist, een veel langere reis, betaalt dan weer 87 euro. Is je auto met bijvoorbeeld een skibox of caravan hoger dan 2 meter, dan val je als combinatie in péagecategorie 2 en ben je over hetzelfde traject nog eens 50 euro meer verschuldigd. Tip: maak er een roadtrip van op de motor. Dat scheelt al gauw de helft ten opzichte van de auto die niets buiten het exterieur meezeult.Voor meer informatie en tarieven, op de website van de ANWB word je veel wijzer.