BMW velgen - de trend van zilver naar zwart

'Velgen maken de auto zoals schoenen de man maken', het is een statement dat al sinds jaar en dag geldt. We zien de trend waarbij velgen groter worden en nog meer een designstatement. De huidige trend is dat we van zilver naar zwart gaan. Met name bij BMW.

Let er maar eens op in het straatbeeld; velgen krijgen steeds vaker een donkere tint. Waren de grijs getinte wielen de afgelopen jaren al in opkomst, tegenwoordig worden ze pikzwart. Soms zelfs helemaal zwartgelakt, een andere keer voorzien van fraaie zwarte accenten. Dat zien we bij automerken zelf, maar zeker ook in de aftermarket.Er is een grote en levendige markt aan aftermarket velgen. Bekende merken zijn onder andere GMP, Barotelli, Breyton en Evolution. Aftermarket velgen zijn beschikbaar voor alle BMW modellen van 1-serie tot 9-serie.Een belangrijke leverancier op dit gebied is Wheelpoint . Alle foto's die je hier ziet zijn van BMW velgen geleverd en gemonteerd door Wheelpoint. Het geeft je wat inspiratie voor jou volgende set wielen.