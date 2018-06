Elektrische Kia Niro EV als productiemodel gepresenteerd

Al van meet af aan heeft Kia aangekondigd dat de Niro louter verkrijgbaar zal worden met een drietal 'groene' aandrijflijnen: een hybride, als plug-in hybride en een volledig elektrische versie. De eerste twee versies zijn reeds enige tijd te koop, de laatste werd onlangs als conceptcar gepresenteerd op de CES, 's werelds grootste en belangrijkste beurs op het gebied van allerhande elektronica en gadgets. Een productiemodel hadden we pas veel later verwacht. De Zuid-Koreanen hebben de Niro EV echter al klaar, zo blijkt nu. Eind dit jaar is de showroomintroductie.Voor wie het nog niet wist: de Niro EV is het zusje van de tevens zopas onthulde Hyundai Kona Electric . Het is dan ook niet verwonderlijk dat de specificaties vergelijkbaar zijn dan wel identiek.Ook de Kia Niro EV is 204 pk sterk en verkrijgbaar met twee batterijversies: de één 39,2 kWh sterk, de ander 64 kWh. Volgens de WLTP-cyclus zou die laatste zomaar eventjes 470 kilometer kunnen te bereiken op een vol accupakket, wat in de praktijk neerkomt op zo'n 400 tot 440 kilometer bij een rustige rijstijl en zonnige weer. Niet slecht, toch? Voor de lichtste uitvoering is een actieradius van circa 300 kilometer beloofd. Naar 100 km/h snellen doet de Niro EV ook gewillig met een geklokte tijd van krap 8 seconden.Dat is een goede en begrijpelijke vraag. Van nature vindt de iets compactere Kia Stonic immers haar technische evenknie in de Hyundai Kona en niet de Niro (die z'n genen deelt met de Ioniq van Hyundai). Het lijkt zodoende vrij makkelijk voor Kia om ook een elektrische versie van de Stonic op de markt te brengen. Zekerheid op diens komst is er niet, maar uitgesloten wordt 'ie ook niet.De Kia Niro EV zal spoedig zijn weg naar de dealers vinden. Echter dat geldt op de thuismarkt. Wanneer de Europese marktlancering is, is nog niet bekendgemaakt. Logischerwijs zijn er zodoende ook nog geen prijzen.