Meer en minder voor Alpine A110

€ 67.500,- is geen zakgeld en daarvoor viel ook een leuke en reeds bewezen Porsche Cayman of Audi TT te kopen. Maar velen deden dat niet. Zij trokken eigenlijk zonder enige aarzeling de portemonnee voor een van de in totaal 1.955 gebouwde exemplaren van de Alpine A110 Première Edition . Dat getuigt van vertrouwen in het product en uit de eerste recensies valt op te maken dat de nieuwe A110 inderdaad een zeer fijn rijijzer is. Een veelbelovende start voor de herrezen, kleine autofabrikant uit Dieppe. Maar nu wil het meer.Twee nieuwe versies komen kort na de Autosalon van Genève beschikbaar. De ene heet Pure en hier alvast te zien in het wit, de andere Légende en heeft een grijze tint. De Fransen verspillen opvallend weinig woorden aan de uitrusting van de Pure. Precies zoals de uitvoering dat ook is waarschijnlijk: minimalistisch. Bij de A110 Légende spreekt Alpine over zesvoudig instelbare Sabelt-zetels, leder en sierlijsten in carbon. Leidt er maar uit af dat de A110 Pure deze zaken dan niet heeft.Onderhuids geen gesleutel. Bij beide versies doet een 252 pk sterke 1.8 liter turboviercilinder dienst als aanjager, gekoppeld aan een 7-traps transmissie met dubbele koppeling. Een combinatie goed voor een spurt naar honderd in 4,5 tellen.Ligt eraan welke uitvoering je wilt. De A110 Pure staat nu bij de twee geselecteerde Alpine-dealers (in Hengelo en Soestdijk vanaf € 64.300,-. Zo'n drie mille voordeliger dan de Première Edition dus. De A110 Légende daarentegen is een tikkeltje duurder dan die gelimiteerde versie. De prijs daarvan begint bij € 68.100,-.Wil je toch meer geld uitgeven, dan kan dat natuurlijk. Wat te denken van een audiosysteem van HiFi-specialist Focal? Of remmerij van Brembo? Grotere wielen zijn tevens optioneel en qua kleuren is keuze uit Thunder Grey, Blue Abyss en Iridescent White. Die tinten waren er eerder niet.