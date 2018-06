Zie hier de Audi Q8 bijna poedelnaakt

31 mei 2018 – De veelbelovende en daardoor veelbesproken, geheel elektrische Audi Q8 is aanstaande. Maar niet voordat er deftig wordt geteast (ook al is dat eigenlijk overbodig door de nagenoeg alles verhullende prototypes). Dit zijn de designschetsen die Audi tot dusver heeft verspreid om het publiek warm te krijgen voor de onthulling.We hadden het kunnen weten omdat de eerste en tweede conceptcar er al behoorlijk productierijp uitzagen in respectievelijk Detroit en Genève. Evengoed is het best verrassend om te zien dat Audi al zo ver gevorderd is met de Q8, het nieuwe vlaggenschip onder de Q's en die waarschijnlijk (sowieso qua prijs) ook boven de A8 zal worden gepositioneerd. Best een Audi om naar uit te kijken dus.We moeten het doen met deze ene foto van de achterzijde, maar laten we vooral niet klagen daarover. Wanneer we de Q8 Concept erbij pakken, dan kunnen we niets anders dan verheugd zijn met de relatieve zekerheid dat Audi eindelijk de lang beloofde stap naar een spannender exterieurdesign heeft gezet. En nu maar hopen dat de 'kieuwen' rond de concept-achtige achterlichtunits ook het productiestadium zullen halen. Helaas is dat net niet te zien. De potige diffuser lijkt wel groen licht te hebben gekregen.Eerder spyshots tonen aan dat Audi met het interieur ook behoorlijk trouw blijft aan de beide studiemodellen. Reken zodoende maar alvast op meerdere grote digitale schermen en weinig fysieke knoppen, net als in de nieuwe A8 De technische basis van de Q8 bestaat uit een hypermodern platform dat wordt gedeeld met de volgende generatie Volkswagen Touareg en Porsche Cayenne maar in zekere mate ook de Urus, de eerste SUV van Lamborghini. Zoiets doet het natuurlijk altijd goed op verjaardagen en in het café. Echter ook zonder deze borstklopperij zit het wel snor bij de Q8. Zo zal Audi haar mastodonttopper alles toestoppen wat het in haar mars heeft momenteel en zal geen enkele aandrijflijn aan reserve tekortkomen. Zowel zonder als dankzij de hulp van krachtige elektromotoren.