Vakantiegangers opgelet! Dit moet je weten over milieuzones in Frankrijk

Frankrijk heeft het allemaal erg ingewikkeld gemaakt, dus let goed op. Er zijn milieustickers in zes categorieën: 0 (groen), 1 (paars), 2 (geel), 3 (oranje), 4 (rood) en 5 (grijs). De categorie wordt bepaald door het type voertuig, de leeftijd ervan en de CO2-uitstoot. De sticker heet in het Frans officieel certificat qualité de l'air (CQA), maar wordt ook wel genoemd: pastille Crit'Air of vignette Crit’Air.

Welke milieusticker heb ik nodig in Frankrijk?

Informatie over de milieustickers is te vinden op de website certificat-air.gouv.fr. Klik op de button 'Simulation' om te kijken in welke categorie jouw auto valt, of open deze pdf. Een groene sticker is alleen voor elektrische auto's en waterstofvoertuigen. Auto's op lpg krijgen, ongeacht hun leeftijd, altijd een paarse sticker. Personenauto's van vóór 1 januari 1997 en motoren van vóór 1 juni 2000 zijn 'te vervuilend' en krijgen geen sticker.

Een milieusticker is geldig in heel Frankrijk, maar de beperkingen die voor een sticker gelden, kunnen per stad verschillen (om het lekker makkelijk te maken allemaal). Als je geen geldige sticker hebt, of je hebt hem niet op de juiste plaats zitten, dan kun je een boete van 68 euro krijgen en een rijverbod. Een sticker hoef je niet jaarlijks te vernieuwen. Hij gaat het leven van een auto mee.

Hoe koop ik een milieusticker voor Frankrijk?

Je kunt een Franse milieusticker via de website certificat-air.gouv.fr bestellen. Hij kost 4,51 euro, inclusief verzending. Betalen kan alleen met een creditcard of via PayPal. De levertijd van de milieusticker is ongeveer 10 dagen, dus houdt daar rekening mee. Als je een sticker hebt besteld, krijg je binnen 4 uur een bevestiging per e-mail. De factuur volgt binnen 24 uur.

Je kunt je bestelling volgen via de website certificat-air.gouv.fr. Op de bevestiging die je krijgt, staat een afbeelding van de milieusticker. Die kun je samen met de factuur tijdelijk gebruiken als je de sticker niet op tijd hebt ontvangen.

Waar heb ik de Franse milieusticker nodig?

Alle Franse steden en departementen kunnen een milieuzone instellen, permanent of tijdelijk. Een actieve milieuzone mag je alleen in met een geldige sticker. Het advies is: bestel er gewoon een. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Parijs heeft een permanente milieuzone. Die is van kracht tussen 8 en 20 uur op doordeweekse dagen, maar niet op feestdagen. In het centrum van de stad mogen alleen voertuigen met een milieusticker 0 t/m 3 rijden. Daaromheen voertuigen met een milieusticker 0 t/m 4. De zone wordt met borden aangegeven. Let op: bij extreme luchtvervuiling kunnen de beperkingen strenger zijn.

In onder meer de steden Annecy, Chambéry, Grenoble, Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Rennes, Straatsburg en Toulouse gelden tijdelijke milieuzones. Kijk voor meer informatie daarover op de website van de ANWB.

Ik huur een auto in Frankrijk. Moet ik een milieusticker kopen?

Als je een auto in Frankrijk huurt, heeft die vaak al de correcte milieusticker. Controleer dat even als je hem ophaalt. Huur je een auto in een ander land en rijd je naar Frankrijk toe? Vraag dan bij de verhuurmaatschappij hoe het zit.

Ik heb een andere vraag over de Franse milieustickers

Op de website van de ANWB kun je nog veel meer informatie vinden. Je kunt ook naar de officiële Franse website gaan: certificat-air.gouv.fr. Die site is in het Engels en in het Frans.