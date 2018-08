Bovag: 'Wissel je winter- voor zomerbanden!'

Bovag controleerde recent via een steekproef 994 auto's en daarbij bleken 57 nog altijd op winterbanden te rollen. Dit komt neer op 5,73 procent. Op alle 8,6 miljoen personenauto's in Nederland zou dat betekenen dat er ruim 490.000 auto's nu nog altijd op winterbanden rijden. Dat is verre van ideaal, vinden ook wij, en hieronder lees je waarom.Niet enkel in aanschaf, maar vooral in gebruik zijn zomerbanden in de warme maanden voordeliger. Dat heeft alles te maken met slijtage. Het rubber van zomerbanden is minder flexibel en daardoor slijten ze minder snel. Maar dat is niet alles. Want doordat de banden 'harder' zijn hebben ze ook minder rolweerstand en dat heeft een positief effect op je brandstofverbruik. Tel uit je winst!Aangezien het rubber voor zomermaanden speciaal is samengesteld heb je met een zomerband meer grip. En dat vertaalt zich in een kortere remweg. Daarnaast zijn ze, net als winterbanden, uitgekiend ontwikkeld om ook onder natte omstandigheden goed te presteren. Tijdens een zomerse bui kun je zodoende vertrouwen op een goede afvoer van regenwater en valt aquaplanning tot een minimum te beperken.Meer grip, meer controle en dus betere rijeigenschappen. Met zomerbanden tijdens de warmere seizoenen profiteer je optimaal van het vermogen van je auto en diens wegligging. Zeker voor de sportieve rijder is dat een aanzienlijk voordeel. Met het juiste rubber onder je (specifieke) auto haal je het maximale uit de rijprestaties.Behalve dat je profiteert van meer grip en financieel voordeel, geniet je ook van meer comfort. Zomerbanden zijn door de bank genomen namelijk stiller dan winterbanden. Zeker op lange afstanden zal dat merkbaar zijn. En dat is een prettige bijkomstigheid.Die zijn er eigenlijk alleen als je zomerbanden niet correct gebruikt. Oftewel, als je er in de winter op doorrijdt. Het rubber van zomerbanden 'versteend' bij zeer lage temperaturen, waardoor je grip verliest, het verbruik hoger wordt en de remafstand langer. Ons devies luidt daarom: monteer gedurende de verschillende seizoenen gewoonweg het juiste type band onder je auto. Winterbanden van oktober tot april, zomerbanden gedurende de rest van het jaar. Globaal ga je dan goed en veilig te werk en op weg.