De 7 grootste ergernissen op weg naar je vakantiebestemming

Redactie 26 juli 2018

Het zou een hoogtepunt moeten zijn, maar voor velen vormt de reis naar de vakantiebestemming een waar dieptepunt. Vaak kom je, voordat de eindbestemming is bereikt, eerst in een tergend lange file terecht, maken de kinderen er op de achterbank een knoeiboel van en blijven irritatiemomentjes met je partner ook niet uit. Maar wat zijn nu de grootste ergernissen? Wellicht handig om alvast in het achterhoofd te houden als je volgende week eropuit trekt naar het zuiden. 4 augustus is namelijk gemarkeerd als de eerste zwarte zaterdag van deze zomer.