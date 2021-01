Eigenlijk is een standkachel een soort kleine cv-ketel in je auto, die je op een door jou te bepalen tijdstip kunt laten inschakelen. Hij zuigt lucht en een beetje brandstof aan, wat vervolgens tot ontbranding wordt gebracht. De koele interieurlucht gaat dan langs een warmtewisselaar en wordt weer de cabine ingeleid. Zo is het inzittendencompartiment heerlijk warm als je instapt en zit er geen ijs meer op de ruiten.

Verbrandingsmotor wordt alvast voorverwarmd

Bijkomend voordeel is dat met de warme lucht ook de verbrandingsmotor alvast wordt voorverwarmd. Op dit manier is het blok al snel na het starten op zijn ideale bedrijfstemperatuur, wat het brandstofverbruik op de eerste kilometers ten goede komt. Het is zelfs zoveel gunstiger, dat het kleine beetje benzine (of diesel) dat je nodig hebt voor de standkachel erdoor gecompenseerd wordt.

De grootste slijtage aan een motor ontstaat direct na de koude start, als de motorolie nog niet voldoende smeert. Een standkachel draagt dus bij aan de levensduur van een verbrandingsmotor. Verder profiteert ook het milieu een beetje van een standkachel. Want door een voorverwarmde motor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen duidelijk verminderd.

Waar bestaat een standkachel uit?

Wat komt er kijken bij de montage van een standkachel? En uit welke onderdelen bestaat het apparaat eigenlijk? Ten eerste is er de kachel zelf. Die moet op een strategische positie worden gemonteerd, zodat deze geen kunststof delen laat smelten of de kreukelzone beïnvloedt. Vervolgens moet er vakkundig een extra brandstofleiding worden aangelegd vanaf je brandstoftank naar de standkachel. Ook nodig zijn een extra koelvloeistofpomp (om het koelwater rond te pompen als de motor niet draait), een uitlaatsysteem voor de kachel zelf, aanzuigslangen voor lucht, en elektrische aansluitingen op het boordnet van de auto.

De bediening van de standkachel in de auto

Voor het in- en uitschakelen van de kachel is een bedieningselement nodig. Hiervoor heb je meerdere keuzemogelijkheden. De eenvoudigste optie is een klokje in de auto, waarmee op een ingeprogrammeerde tijd de kachel start. De tweede mogelijkheid is een draadloze afstandsbediening, waarmee de kachel ingeschakeld kan worden. De derde optie is bediening via de smartphone.