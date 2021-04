BMW M4 CSL: Sterkere lichtgewicht variant van de BMW M4 in aantocht

Het is moeilijk om door de camouflagefolie heen te kijken, maar in het gekrioel van zwart en witte vormen zien we wel degelijk veranderingen aan de M4-body. De varkensneus blijft - helaas - hetzelfde, maar er zijn opeens een paar aerodynamische aanpassingen bijgekomen. Onder de voorste bumper zitten wat extra vleugeltje, zo lijkt het, en aan de achterkant zien we zowaar een ducktail-spoiler, zoals de BMW M3 CSL die ook had.

Nieuwe BMW M4 is een behoorlijke zwaargewicht

Volgens ingewijden komt de BMW M4 CSL in de zomer van 2022 op de markt, in een beperkte oplage. Van de M3 CSL werden in 2004 bijvoorbeeld slechts 1383 stuks gebouwd. De auto was 110 kilogram lichter dan de gewone M3 en woog net geen 1390 kilo. De nieuwste M4 is flink zwaarder, met een wagengewicht van bijna 1700 kilo.

Met maximaal 510 pk uit een zescilinder lijnmotor

De standaard-M4 is er in twee varianten: met 480 pk, 550 Nm en een handbak, en met 510 pk, 650 Nm en een transmissie met dubbele koppeling. Beide worden aangedreven door een 3,0-liter zescilinder lijnmotor met twee turbo's. Er komt ook nog een M4 met vierwielaandrijving, waarbij de vooras kan worden losgekoppeld voor het betere driftwerk.