Ook de Opel Grandland X krijgt een Opel Manta-neus

Onder de vleugels van PSA (Citroën, DS en Peugeot) floreert Opel. General Motors deed het verliesgevende Duitse volumemerk in 2017 van de hand, waarna de nieuwe Franse eigenaar rigoureus aan het reorganiseren sloeg. In recordtijd - al na een jaar - was Opel weer winstgevend. Wat General Motors toch een beetje in een twijfelachtig licht stelt. Want hoe kan het dat de Amerikaanse autogigant negentien jaar lang (!) - Opel draaide sinds 1999 verlies - het lek bij Opel niet boven heeft gekregen?





De eerste generatie Opel Manta als voorbeeld

Hoe dan ook, Opel is op de goede weg en maakt sinds een tijd ook werk van zijn designtaal. De fabrikant is in het verleden gedoken en heeft de eerste generatie Opel Manta als grote voorbeeld genomen. Je ziet het op de Opel Mokka bijvoorbeeld: de slanke koplampen, de langgerekte grille en het Opel-logo als vizier daar middenin. Eind vorig jaar heeft Opel de Crossland X gefacelift. Op dat model komt de nieuwe neus wat minder fijn tot zijn recht, maar vooruit … het is een facelift.

Nieuwe Opel Grandland straks zonder X

En die gaat de grotere Opel Grandland ook krijgen. We schrijven met opzet 'Opel Grandland', want de X die nu nog achter de typeaanduiding staat, komt te vervallen. Het model krijgt diverse updates, zowel uiterlijk als innerlijk. In de cabine krijgt de Grandland een nieuw infotainmentscherm en waarschijnlijk ook digitale klokken voor de neus van de bestuurder. Verder sleutelt Opel aan de uitrusting, de gebruikte materalen, de kleuren en de beschikbare wielen.

Motoraanbod Opel Grandland hetzelfde

Onderhuids verandert er weinig. De Opel Grandland is er met een dieselmotor (de 1.5 CDTI met 130 pk), als hybride (225 of 300 pk) en als 1.2 of 1.6 Turbo (130 of 180 pk). Alle uitvoeringen hebben voorwielaandrijving, behalve de 300 pk sterke 1.6 Turbo Hybrid4, die vierwielaandrijving heeft. De 1.2 Turbo en de 1.5 CDTI zijn leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat. Op alle andere Opel Grandland-modellen is de automaat standaard.