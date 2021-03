In december 2020 liet Renault ons de volledig elektrische Mégane eVision Concept zien: een C-segment hatchback met crossover-elementen (hij stond iets hoger op zijn wielen). De productieversie ervan rijdt op deze foto's, genomen in het hoge noorden van Zweden. Volgens Renault-baas Luca de Meo komt de Mégan-E eerst als hatchback op de markt, waarna er ook andere versies komen. Hij refereert daarbij aan de eerste generatie Renault Mégane, die in de jaren negentig ook als coupé, sedan, stationwagon, cabrio én mpv te koop was.

Elektrische Renault Mégane wordt 15 centimeter korter

Naar verluidt zal de nieuwe elektrische Mégane zo'n 4,2 meter lang zijn, waarmee hij 15 centimeter korter is dan de huidige Mégane. Toch groeit de binnenruimte, aldus De Meo, aangezien de onderdelen van de elektrische aandrijflijn erg compact gehouden kunnen worden. Het gerucht gaat dat de batterij van de Mégan-E de dunste op de markt zal zijn. Standaard heeft de auto voorwielaandrijving en een vermogen van 217 pk. Het platform waarop hij staat, laat ook een extra elektromotor op de achteras toe.

Renault Mégan-E komt maximaal 450 kilometer ver

Met zijn 60 kWh-batterij komt de Renault Mégane tot 450 kilometer ver. Het watergekoelde pakket kan met maximaal 130 kW worden geladen, wat een laadsnelheid betekent van 260 kilometer per half uur. De Mégane is compatible met vehicle-to-grid-techniek en kan dus stroom terugleveren aan het net. Het idee erachter is dat je overdag - als de vraag naar elektriciteit groot is - tegen een hoger tarief levert en 's nachts tegen een lager tarief laadt.