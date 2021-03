Wat verbergt Ferrari onder dit LaFerrari-prototype?

Want die zijn er. Onder meer op de neus, waar bij dit prototype de twee kenmerkende luchtopeningen voor de voorruit ontbreken. Ook missen er wat onderdelen aan de voorkant en op de achterzijde, en lijken de inlaten op de flanken heel iets kleiner te zijn dan die op de LaFerrari. Verder valt op dat deze test-Ferrari op conventionele lichtmetalen wielen met vijf bouten staan. De LaFerrari heeft speciale wielen met één centrale moer.

Prototype voor opvolger Ferrari LaFerrari

De auto op de foto's is een zogeheten mule; een testprototype vermomd als een bestaand model. We gaan ervan uit dat hiermee de techniek van de aankomende LaFerrari-opvolger wordt getest. Die komt waarschijnlijk in 2022 of 2023 op de markt en past in het rijtje Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo en LaFerrari.

Atmosferische V12 met hybridetechniek

Over de aandrijving is nog niets bekend, maar de LaFerrari had in ieder geval een 6,3-liter atmosferische V12, die hulp kreeg van één elektromotor. Het gecombineerde vermogen kwam uit op 963 pk en 900 Nm. Van de Ferrari LaFerrari zijn tussen 2013 en 2016 500 coupés gebouwd, gevolgd door nog 210 LaFerrari Aperta's (cabriolets).

McLaren P1 en Porsche 918 Spyder

Samen met de McLaren P1 en Porsche 918 Spyder vormde de Ferrari LaFerrari de 'heilige drie-eenheid' van de autowereld. Drie hypercars, allemaal (plug-in) hybrides, met vermogens van 887 pk (Porsche) tot 916 pk (McLaren) en 963 pk (Ferrari). Bij McLaren kun je de Senna en Speedtail als opvolgers van de P1 zien. Porsche heeft op dit moment geen hypercar in zijn programma.