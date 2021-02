Ook de nieuwe Peugeot 308 krijgt een setje 'slagtanden'

We moeten nog even wachten. De onthulling van de nieuwe Peugeot 308 staat op de rol voor de herfst van dit jaar, drie maanden later gevolgd door deze SW-versie. Peugeot wilde de 308 eerst presenteren op de autoshow van Genève in maart, maar dat evenement gaat - net als vorig jaar - niet door vanwege de wereldwijde coronacrisis.

Peugeot 308 is verwant aan nieuwe DS 4

De kersverse Peugeot 308 staat op een aangepaste versie van het EMP2-platform van Groupe PSA. Hij is verwant aan onder meer de nieuwe DS 4 en krijgt waarschijnlijk dezelfde motoren: een benzinemotor met 130 of 180 pk én een plug-in hybride aandrijflijn met 225 pk en een elektrische range van maximaal 50 kilometer.

Ook een 'ruigere', opgehoogde versie

Het prototype op de foto's is nog zwaar gecamoufleerd. Maar hoe het front van de 308 eruit ziet, kunnen we afleiden van de huidige Peugeot 3008 en 508: met scherpe dagrijlichten die als tanden in de bumper steken en een geblokte grille met prominente Peugeot-leeuw. Van de Peugeot 308 SW komt ook een 'ruigere', opgehoogde versie met extra plastic randen rond de wielkasten.