Ook gij, Ferrari?! Hier rijdt de eerste suv van het merk: de Ferrari Purosangue

De Ferrari Purosangue - codenaam: F175 - deelt zijn techniek met de Ferrari 812 Superfast en de Ferrari GTC4 Lusso (die inmiddels niet meer wordt gemaakt). Er komen twee varianten van de suv/crossover op de markt: eentje met een 800 pk sterke V12 en eentje met een hybride-V8. Elektrische versies staan niet op de planning. Op basis van het Purosangue-platform introduceert Ferrari naar verluidt wel twee volledig elektrische afgeleiden: de F244 (2024) en de F245 (2026).

Ferrari Purosangue wordt geen traditionele suv

Het design van de Ferrari Purosangue ligt al vast. Verwacht geen traditionele suv, zoals de Aston Martin DBX of Bentley Bentayga, maar meer een opgekrikte shooting brake. Een Ferrari GTC4 Lusso met meer grondspeling, zo gezegd. De auto die onze spionagefotograaf voor de lens kreeg, is een zogeheten 'mule': een als Maserati Levante vermomd testprototype met onderhuids al de definitieve Purosangue-techniek. Volgens Ferrari gaat de Purosangue de snelste en meest sportieve suv op de markt worden.

Gebruik van de naam Purosangue is nog niet zeker

Overigens is het nog niet zeker of het model Purosangue gaat heten. Ferrari is in een juridische strijd gewikkeld met een liefdadigheidsorganisatie om de rechten op de naam (ja, zo onsympathiek is Ferrari). Purosangue betekent 'volbloed' of 'puur bloed'. De Italiaanse Purosangue Foundation - een organisatie die in Afrika onder meer hardlooptrainingen aan jongeren geeft - heeft het merkenrecht erop. Vette pech, zou je zeggen. Had Ferrari de beschikbaarheid van de naam maar moeten checken. Maar zo denkt de fabrikant er zelf uiteraard niet over.

Juridische strijd tegen liefdadigheidsorganisatie

Ferrari zegt dat de stichting zijn naam in de afgelopen jaren niet voldoende heeft gebruikt en is de juridische strijd aangegaan. Max Monteforte, oprichter van de Purosangue Foundation, toont zich strijdvaardig. “Ik laat me niet intimideren”, zei hij tegen de Financial Times. "Waarom moeten wij afscheid nemen van onze identiteit? Ferrari had gewoon zijn research moeten doen." Monteforte’s advocaat heeft het over een “David versus Goliath-zaak” en noemde de beweringen van Ferrari onzin. “Er is genoeg bewijs van onze activiteiten in de afgelopen jaren.”