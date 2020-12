Onze spionagefotograaf heeft de Volkswagen ID.6 vastgelegd in het hoge Scandinavische noorden, waar Volkswagen een 'geheime' testlocatie heeft. De ID.6 verhoudt zich tot de ID.4 als de Tiguan Allspace tot de Tiguan. Hij is langer, biedt plaats aan meer personen en heeft een iets anders getekende carrosserie.

Productieversie van Volkswagen ID. Roomzz

De Volkswagen ID.6 - die in april 2019 op de autoshow van Shanghai debuteerde als Volkswagen ID. Roomzz - zal in China worden geproduceerd en komt ergens in 2022 ook naar Europa. Hij komt alleen op de markt met vierwielaandrijving. De Volkswagen ID.4 is vooralsnog alleen leverbaar met aandrijving op de achterwielen, maar komt in 2021 ook beschikbaar met 4WD.

Volkswagen ID.6 met maximaal 600 kilometer range



Waarschijnlijk introduceert Volkswagen twee vermogensvarianten van de ID.6: 306 pk en 408 pk. De versie met 77-kWh batterij komt maximaal 450 kilometer ver. Naar verluidt komt er ook een uitvoering met 111-kWh batterij. Die zou goed moeten zijn voor een elektrische actieradius van zo'n 600 kilometer.