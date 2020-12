Het is niet moeilijk om door de camouflage heen te kijken; de auto op de foto's is gelijk aan de auto op de in 2019 gelekte foto. Hoe het model gaat heten, is nog niet officieel bekend. We gokken op McLaren Sabre, want die naam heeft de Engelse sportwagenfabrikant recent laten vastleggen in de Verenigde Staten.

McLaren Sabre valt in de Ultimate Series

McLaren verdeelt zijn modellengamma in drie lijnen: de Sport Series (570S, 600LT), Super Series (720S, 765LT) en Ultimate Series (Senna, Elva en Speedtail). De Sabre valt in die laatste categorie als opvolger van de McLaren P1. Hij zal worden aangedreven door een 4,0-liter twinturbo V8 (zoals eigenlijk alle McLaren-modellen) in combinatie met twee elektromotoren. Het vermogen zou uitkomen op meer dan 1100 pk.

McLaren Sabre met vanafprijs van 2,5 miljoen

Het is niet bekend hoeveel exemplaren McLaren van de Sabre wil bouwen. Voor de vanafprijs wordt een bedrag genoemd van meer dan 2,5 miljoen euro. Van de 916 pk sterke McLaren P1 werden tussen 2013 en 2015 precies 375 stuks gemaakt. Daarbovenop kwamen ook nog 58 P1 GTR's en 5 P1 LM's.