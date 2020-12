Nieuwe Mercedes C-klasse wordt een S-klasse in het klein

Onze spionagefotograaf kreeg de vijfde generatie Mercedes C-klasse voor de lens in Duitsland. Het model - met codenaam W206 - draagt alleen nog wat camouflagefolie op de neus en achtersteven. Maar ook daar doorheen is al te zien dat de C een E of S in het klein wordt, met een wat sippe grille, afhangende koplampen en horizontale achterlichten. De flanken zijn clean, met nauwelijks een lijntje te veel.

Mercedes C-klasse op platform van S-klasse

De nieuwe Mercedes C-klasse wordt ongeveer net zo groot als zijn voorganger, maar maakt de overstap naar het nieuwe MRA2-platform van Mercedes, dat ook voor de S-klasse is gebruikt. Het is iets lichter dan het MRA-platform en deelt componenten met de EVA-architectuur, die Mercedes heeft ontwikkeld voor zijn elektrische EQ-modellen.

Plug-in hybride met elektrische range van 100 kilometer

In de prijslijst zal je zowel vier- als zescilindermotoren vinden (ondersteund door 48-Volt mild-hybridtechniek) en er komt ook weer een plug-in hybridevariant. Eentje die een volledig elektrische actieradius van ten minste 100 kilometer gaat krijgen. De Mercedes-AMG C 63 krijgt geen V8 meer, maar een viercilinder met elektro-ondersteuning.

Komen er ook een C-klasse Coupé en C-klasse Cabriolet?

Een paar maanden na de introductie van de sedan, lanceert Mercedes ook weer een C-klasse Estate. Of er nog een C-klasse Coupé en C-klasse Cabriolet komen, is de vraag. De populariteit van dat soort modellen is de laatste jaren enorm ingezakt. Al houdt BMW bijvoorbeeld gewoon vast aan de 4-serie Coupé en 4-serie Cabriolet.