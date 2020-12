Dit gecamoufleerde monster is de aankomende BMW X8!

Is er nog plaats in het BMW-leveringsprogramma voor een suv boven de X7? Kennelijk wel. Al zal een auto als de X8 vooral in China, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten goed verkopen. Voor Europa - en al helemaal voor Nederland - is hij waarschijnlijk een maatje te groot.

BMW X8 is geen coupéversie van de X7

Bij de naam X8 verwacht je misschien een coupéversie van de X7 (immers, de X4 en X6 zijn dat van de X3 en X5), maar de reuze-BMW wordt een conventionele suv. Het is niet bekend of hij - net als de X7 - met drie zitrijen geleverd gaat worden. Er is informatie dat de X8 hooguit met vier en vijf zitplaatsen beschikbaar komt.

Zelfde grote nieren als de X7

Het lijkt erop dat de X8 dezelfde grote nieren als de X7 krijgt. Door de camouflage van dit testprototype heen, kunnen we zien dat de koplampen lager in de neus zijn geplaatst. De raamlijn loopt naar achteren toe licht omhoog. Bij de X7 loopt die kaarsrecht over de flank.

Mogelijk een BMW X8 M met 750 pk

Op deze X8 staat 'hybrid test vehicle', wat betekent dat de auto een (plug-in) hybride-aandrijflijn aan boord heeft. Waarschijnlijk is dit de X8 M45e, die gebruikmaakt van een 3,0-liter zes-in-lijn turbomotor en een elektromotor. In de 745e is die aandrijflijn goed voor een vermogen van 394 pk en een elektrische actieradius van 54 kilometer. Naar verluidt komt er ook een BMW X8 M met 750 pk.