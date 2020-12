DS 4 keert terug, draait zijn laatste testrondjes in de sneeuw

DS Automobiles werd in 2009 opgericht als premium submerk van Citroën en ging voortvarend van start. In 2009, 2010 en 2011 werden respectievelijk de DS 3, DS 4 en DS 5 gelanceerd, maar daarna bleef het stil. Citroën ging vreemd om met DS, want tussen 2011 en 2017 introduceerde DS geen volledig nieuwe modellen, waardoor de verkopen gestaag naar beneden gingen. In 2014 werd DS afgesplitst van Citroën als zelfstandig merk, zoals Seat ook met Cupra heeft gedaan.

DS 4 als hatchback en crossover

Het leveringsprogramma van DS in Europa bestaat momenteel uit twee suv's: de compacte DS 3 Crossback en de grote DS 7 Crossback. Binnenkort komt daar de DS 9 bij: een ver-DS'te versie van de Peugeot 508 L, die in China wordt geleverd. De aankomende DS 4 is compleet nieuw. Hij komt er in twee varianten: als conventionele C-segment hatchback en als crossover (DS 4 Crossback).

Plug-in hybride met 225 pk

DS heeft al een aantal details over de DS 4 bekendgemaakt. Zo staat hij op het nieuwe EMP2-platform van Groupe PSA en krijgt hij onder meer een plug-in hybride-aandrijflijn met 225 pk. Gemeten volgens de WLTP-methode is de volledig elektrische actieradius meer dan 50 kilometer. De DS 4 wordt leverbaar met head-up display, een infotainmentsysteem met spraak- en gebarenbediening, semi-autonome rij-assistenten, actieve ophanging, night vision en matrix led-koplampen.