Mercedes probeert het uiterlijk van de EQE nog te verbergen onder camouflage, maar gelukkig kunnen we er doorheen kijken. Want om te weten hoe de elektrische E-klasse eruit komt te zien, hoeven we alleen maar naar de Mercedes Vision EQS uit 2019 te kijken. De concept car laat weliswaar een elektrische S-klasse zien, maar de verhoudingen en proporties van de EQE zullen hetzelfde zijn.

Mercedes EQE met actieradius van 600 kilometer

Momenteel bestaat het elektrische leveringsprogramma van Mercedes uit de EQC en de EQV. Volgend jaar komt daar de EQS bij, een jaar later gevolgd door deze EQE. Officiële specificaties zijn uiteraard nog niet bekend, maar naar verluidt komt de EQE op een volle batterij maximaal 600 kilometer ver. Hij zou meer op sportiviteit gericht zijn dan de EQC, met een vermogen van ongeveer 470 pk.

Heeft weinig tot niets te maken met Mercedes E-klasse

We hebben het overigens steeds over 'elektrische E-klasse', maar de EQE zal weinig tot niets te maken hebben met de bestaande E-klasse. Hij staat op een ander platform (dat grotendeels uit aluminium is opgetrokken) en deelt geen carrosseriedelen met de E-klasse. De Mercedes EQE zal in Duitsland en in China worden geproduceerd.

Mercedes Vision EQS (2019)