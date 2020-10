Waarom staat dit Porsche 911-prototype zo hoog op z'n wielen?

Goed, laten we wat detectivewerk gaan verrichten. De Porsche 911 in bijgaand YouTube-filmpje heeft geen atmosferische motor (je kunt het gefluit van de turbo's horen) en is geen Porsche 911 Turbo (we zien geen luchtopeningen voor de achterwielen). Dus moet dit een Carrera S of Carrera 4S zijn.

Nieuwe Porsche 911 Safari?

Als we even lekker aan het speculeren slaan, dan denken we al snel aan een Safari-variant van de Porsche 911. Zo eentje die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig meedeed aan onder meer de Parijs-Dakar-rally en uiteindelijk aan de wieg stond van de legendarische Porsche 959. Een aantal tuners werkt al aan een hoog-op-de-poten-911. Zo zijn er de Ruf Rodeo en de Gemballa Avalanche 4x4.

Waarschijnlijk gewoon ondersteltest

Maar goed, de werkelijkheid is een stuk minder spannend. De wonderlijke witte vlakken rond de wielkasten van deze Porsche 911 zijn waarschijnlijk gewoon bedoeld voor het testen van de wielophanging. Om te kijken hoe ver de technici kunnen gaan voordat de banden tegen de binnenkant van de wielkasten aan schuren.