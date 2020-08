De Mercedes SL komt terug. En hoe!

De kogel is officieel door de kerk, de SL gaat de sanering van het Mercedes-modellenprogramma overleven. Sterker nog, Mercedes geeft zelf aan dat het al bezig is om de gloednieuwe SL op de openbare weg aan de tand te voelen. Tegelijkertijd is bekendgemaakt dat AMG, de sportieve tak van de Mercedes-familie, de volledige ontwikkeling van de nieuwe SL in handen heeft. Mercedes wil met de SL terug naar de roots van de eerste 300 SL uit 1952. Ook beweren de Dutsers dat het nieuwe model een 'herinterpretatie van de klassieke roadster' wordt.



Wordt de SL lichter en kleiner?



Dat zijn grote woorden, en we zijn benieuwd wat Mercedes-AMG allemaal uit de kast haalt om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Het is nog speculatie, maar we hebben de indruk dat de nieuwe generatie SL kleiner wordt dan het vorige model. Gezien de verdwijning van de SLC, is daar binnen het modellenprogramma ook de ruimte voor. En snijden in de centimeters levert doorgaans tevens minder kilo's op. Wie een grote snelle Mercedes-coupé of -roadster wil, kan nog terecht bij de Mercedes-AMG GT.



AMG-adel verplicht



En wat zou er op motorengebied gebeuren bij de nieuwe SL? Nog altijd dikke achtcilinders met turbo, of toveren de ingenieurs uit Affalterbach iets geheel nieuws - en lichters - uit de hoge hoed? Wat de nieuwe SL ook onder de kap krijgt, het AMG-logo staat er borg voor dat er een flinke schep vermogen klaarligt. Adel verplicht, nietwaar? Wordt vervolgd!