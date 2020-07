Gespot: Nieuwe Mercedes S-Klasse wordt niet radicaal anders

De volgende generatie Mercedes S-Klasse wordt waarschijnlijk in september onthuld. Onze spionagefotograaf kiekte hem in de omgeving van Stuttgart, de thuisbasis van Mercedes-Benz. En op de foto's is duidelijk te zien dat de nieuwe S qua design dicht bij de huidige blijft. De verschillen die we zo waarnemen? De grille is iets anders van vorm, over de flanken loopt niet langer een dalende lijn en de koplampen zijn meer liggend.

Liggende achterlichten

Aan de achterkant kun je het beste herkennen dat je met een nieuwe S-Klasse te maken hebt. Momenteel heeft de grote sedan een setje verticaal gepositioneerde, amandelvormige achterlichten. Dat worden liggende units die doorlopen in de kofferklep, zoals we op eerdere spyshots al konden zien. Precies zoals de nieuwe Mercedes E-Klasse ze ook heeft.

Groot verticaal scherm

En zoals dat hoort bij een S-Klasse staat het model bol van de modernste techniek. Zo heeft de auto niet langer het bekende 'skateboard'-dashboard, dat nu in nagenoeg alle Mercedes-modellen zit, maar is het dashboard opgebouwd rondom een Tesla-achtig verticaal infotainmentscherm.

Elektrische Mercedes S-Klasse?

Op het gebied van aandrijving komen er gewoon weer een paar conventionele benzine- en dieselvarianten, vast ondersteund door mild-hybridtechniek. Een echte plug-in hybrid heeft Mercedes ook in het vat zitten. Het is onwaarschijnlijk dat van de S-Klasse een elektrische variant komt. Er komt namelijk al een Mercedes EQS.