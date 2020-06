Schaamteloos: dikke Audi's spiernaakt over de Ring

Net als bijna alle merken, bombardeert Audi ons de laatste tijd met elektrische auto's en stekkerhybrides. Maar dat is voor een goed doel: ze compenseren de extra CO2-uitstoot die de snelle jongens uit het modellenprogramma voor hun rekening nemen. Dus als je een Audi RS 6, R8 of SQ8 tegenkomt, mag je de eerst volgende stekker-Audi die je ziet een schouderklopje geven.



Audi S3 komt als Sportback en Limousine



En ook de nieuwe S3 dankt zijn bestaan aan al die (semi-)elektrische Audi's. Zowel de S3 Sportback als de S3 sedan - Limousine in Audi-taal - staat te trappelen om de markt te bestormen. Ze hadden zelfs geen tijd om tijdens oefensessies op de Nürburgring nog even netjes een camouflagepak aan te trekken. Ze hadden zelfs geen naafdopjes in gedaan!

Luchthappers en neproosters



Ziehier de runners-up van het A3-gamma. Vergeleken met de standaardmodellen schuren ze met hun afgetrainde buik dichter over het asfalt en zorgen extra ruige bumpers met overmaatse luchthappers voor een sportievere aanblik. Het stoere roosterwerk in de achterbumper lijkt ons in het volle zonlicht pure nep te zijn. Zou dat ook het geval zijn met tweemaal dubbele uitlaten? Onze ervaringen met de Audi RS 6 Avant maken ons een tikje sceptisch.

Maar wat kan het bommen als je meer dan 300 pk onder de motorkap van je compacte middenklasser hebt? Wat interesseert jou het of dat vette gebrul inderdaad rechtstreeks uit die vier pijpen komt als je in 4,5 seconden naar de 100 km/h sprint? Juist: geen sikkepit!



Hoeveel vermogen krijgt de nieuwe Audi S3?



Dat acceleratiecijfer baseren we trouwens op de gegevens van de vorige S3, die daarvoor 4,7 tellen nodig had. Dat redde hij met de 310 pk en 380 Nm sterke tweeliter TFSI-motor.



De verwachting is echter dat de nieuwe Audi S3 minimaal 320 pk en 420 Nm in de neus krijgt, net als de zojuist gepresenteerde Volkswagen Arteon R. Om alle peekaas en newtonmeters soepel en veilig op het asfalt te brengen, beschikt de nieuwe Audi S3 wederom over een zeventraps S-Tronic-transmissie en Quattro-aandrijving.



Opgewonden geraakt door al die blote Audi's? Wees gerust, het duurt vast niet lang meer voordat de S3 sportback en S3 Limousine officieel worden gepresenteerd!