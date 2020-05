Volkswagen Golf Variant ziet eruit ... als een Golf Variant

Volkswagen heeft nauwelijks de moeite gedaan om de Golf Variant te camoufleren. Op de achterste raamstijl zit een halfslachtig stukje zwart plastic dat de aflopende lijn van het achterruitje moet maskeren. En op de kofferklep zijn plakplaatjes van lichtunits aangebracht, die moeten suggereren dat de Golf 8 Variant de lampen van de Golf 7 Variant heeft. Gelukkig kunnen we eronder zien dat de nieuweling een stuk slankere achterlichten krijgt.

Uitgestelde levering

De kersverse Volkswagen Golf Variant wordt nog dit jaar voorgesteld. En tegen die tijd zal Volkswagen ongetwijfeld de kinderziektes uit de Golf hebben gekregen. Want gisteren meldden we nog dat de levering van de populaire hatchback is uitgesteld vanwege softwareproblemen. Het verplichte E-Call-systeem - dat automatisch de hulpdiensten belt bij een ongeval - werkt niet naar behoren, waardoor Golf-rijders daar niet op kunnen vertrouwen.

Hatchback vanaf 25.995 euro

Als de Golf Variant op de markt komt, is hij er natuurlijk met alle motoren die de hatchback ook heeft. Dat begint bij een driepittertje met 90 of 110 pk. Daarboven staan twee varianten van dezelfde viercilinder (130 en 150 pk) en twee diesels (115 en 150 pk). De vijfdeursversie van de Golf is er vanaf 25.995 euro. Daarmee is hij duurder dan de concurrentie, want de Ford Focus met 100 pk kost minstens 25.055 euro en de Renault Mégane en Kia Ceed met vergelijkbare vermogens zijn nog voordeliger (23.590 en 23.295 euro).