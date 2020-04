Nieuwe Porsche 911 GT3 geeft je vleugels

Even kijken, hoe zit het ook alweer? Tot de komst van de GT3 RS geldt de GT3 als de sportiefste versie van de Porsche 911. Anders dan de Carrera, Carrera S en Turbo S, die het ook prima doen op tripjes naar de supermarkt en bezoekjes aan oma, is de GT3 vooral een circuitbeest. Omdat alledaagse bruikbaarheid niet zo'n grote prioriteit heeft, krijgt de GT3 volgens de traditie geen turbo en ook vierwielaandrijving is vloeken in de GT3-kerk.

Giga-vleugel Porsche 911 GT3 (992)



Nieuw voor de GT3 is de gigavleugel: picknicktafels van dit kaliber waren eerder voorbehouden aan de nog extremere GT3 RS. Onder de grote vleugel zit ook nog een beschaafd hulpspoilertje. Je vraagt je af of de basisregels voor het 911-design bij deze GT3 even terzijde zijn gelegd.



De verwachting is dat onder alle gevleugelte nog steeds de ongeblazen 4,0-liter boxermotor uit de 991.2 GT3 huist. Waarschijnlijk is er dan ook minimaal 500 pk aan boord. Die stuurt de GT3 in zo'n 3 seconden naar de honderd en wie rijbewijs-moe is, zal op de snelheidsmeter uiteindelijk het getal 300 voorbij zien komen. Volgens de nu beschikbare informatie komt de GT3 er in den beginne alleen met de 8-traps PDK-transmissie. Je weet wel: zonder koppelingspedaal en met zo'n piepklein joystickje op de middentunnel.

Extreme heuppartij



Behalve de opzienbarende 'spoilerei' vertoont deze licht gecamoufleerde Porsche 911 GT3 ook extreem vruchtbare heupen; hij is aan de achterkant een stuk breder dan de gemiddelde 911. De voorklep beschikt onderin over een stel extra neusgaten en ook onder de aangezette bumper kan genoeg frisse lucht naar binnen.



Geschikt voor XL-nummerplaat



Om de luchtstroom aan de áchterkant in de juiste banen te leiden, beschikt de 911 GT3 daar over een imposante diffuser. Het paneel voor de nummerplaat lijkt ons wat érg groot. Leuk voor klanten met een bovengemiddeld lange naam die een persoonlijke nummerplaat op de kont van hun GT3 willen plakken - in landen waar dat kan. Maar de vraag is of dit zo blijft.



911 GT3 Touring voor meer beschaving



GT3-fans die het uiterlijk vertoon iets too much vinden, kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk weer een Touring-versie bestellen. Die is uiterlijk flink gedowntuned.



Lijkt jou een 911 Carrera S al mooi zat? Lees dan onze test van de Porsche 911 (2019) er nog even op na ... Wil je wél een Porsche met de GT-badge, maar vind je 400 pk wel voldoende? Check in dat geval onze rij-impressie van de Porsche 718 Cayman GTS 4.0.