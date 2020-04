Ferrari Portofino klaar voor laatste ronde

Onze fotografen spotten deze afgeplakte Ferrari Portofino op een industrieterrein in de buurt van Stuttgart in Duitsland. Over de achterkant kunnen we kort zijn. Daar lijkt Ferrari weinig tot niets aan te veranderen. Daarentegen ontsnapt de neus niet aan de vernieuwingsdrang van de designers.

Ferrari Portofino gaat Roma achterna



Zo te zien gaat het met de koplampen dezelfde kant op als met de eind 2019 gepresenteerde Ferrari Roma. Met smalle led-strips voor de dagrijlichten over de volle breedte van de hele koplampunit. De voorbumper en de bijbehorende luchtinlaten veranderen eveneens licht van vorm. Zo te zien krijgt de grille dan weer niet hetzelfde patroon as dat van de Portofino, maar behoudt die de bekende lamellen.

Nog altijd dubbel geblazen V8



Achter die lamellen ligt ook in de vernieuwde Ferrari Portofino nog altijd een 620 pk sterke V8 met twee turbo's. Hij wordt wel voorzien van een deeltjesfilter. Zo kunnen ook bezorgde groenminnaars straks met een schoon geweten een nieuwe Portofino bestellen. Het verbruik gaat waarschijnlijk ook een tandje omlaag. Dat is grotendeels te danken aan de nieuwe achttraps transaxle-transmissie, die de huidige zeventraps bak gaat vervangen. Diezelfde versnellingsbak zagen we al in de wonderschone Roma.

Nog een punt waarop de Portofino de Roma achterna gaat, is het dashboard. Dat wordt grotendeels gedigitaliseerd. We weten - het hoort erbij, toch zullen we de chroomgerande centrale toerenteller uit de huidige Ferrari Portofino gaan missen.

Meer autonieuws, reportages en uitgebreide vergelijkende tests lees je in Auto Review.