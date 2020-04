Waarom deze nieuwe Porsche Cayenne Coupé geen caravan kan trekken

We zijn niet direct een fan van suv's die net doen alsof ze een coupé zijn, maar de Porsche Cayenne Coupé is een gunstige uitzondering. Zeker als je hem vergelijkt met de Shrek-achtige Mercedes GLE Coupé en de al even 'elegante' BMW X6. Alleen jammer dat de Porsche Cayenne Coupé zo duur is.



Versies en prijzen Cayenne Coupé



De goedkoopste Cayenne Coupé is de E-Hybrid met 462 pk, die in de prijslijst staat voor een kleine 109.000 euro. Wie niks van elektro-ondersteuning moet hebben, is minimaal 124.500 euro kwijt aan de 340 pk sterke Cayenne Coupé. Vervolgens lopen de vermogens, CO2-uitstoot en prijzen rap op. Tot 208.000 euro voor de Cayenne Coupé Turbo (550 pk). Vanwege de gunstiger CO2-uitstoot blijft de krachtigste versie, de 680 pk sterke Cayenne Turbo S-E Hybrid, net aan de gunstige kant van de 2 ton (194.000 euro). Een leuk tussenmodelletje is de Cayenne S (440 pk) van 140.700 euro.

Meer dan 800 pk voor Cayenne Coupé?



Vraag is welke versie van de Porsche Cayenne Coupé onze fotografen dan hebben gespot in de Laplandse sneeuw. De knip- en plakspecialisten hadden erg hun best gedaan op twee opzichtig verchroomde nepuitlaten. Maar de sneeuw laat zich niet voor de gek houden ... Op een aantal foto's is namelijk goed te zien dat de gloeiendhete uitlaatgassen uit twee centraal geplaatste pijpen komen. Die kenden we nog niet! Tenminste niet van de Cayenne, maar wel van de 911. Daarbij zitten ze vanouds op de GTS-versie. Bij de 911 is dat niet de krachtigste variant, toch gaan er geruchten dat deze Cayenne Coupé meer dan 800 pk krijgt!

Geen caravantrekker



Dat vermoeden is gebaseerd op geluidswaarnemingen. Volgens oorgetuigen klinkt het alsof de auto een hybride aandrijflijn aan boord heeft, met daarin een geblazen V8 als verbrandingsmotor. Naar verluidt krijgt de Porsche Panamera ook zo'n aandrijflijn. Zelfs met een eigengewicht van zo'n 2,5 ton, moet dik 800 pk de Cayenne Coupé aardig vooruit kunnen helpen.



Maar hoewel je met 800 pk zelfs de zwaarste tandemasser kunt vierendelen, is de gespotte Cayenne Coupé niet eens geschikt voor een Alpenkreuzer van 400 kilo. Want zie tussen die centrale eindpijpen maar eens een trekhaak te prakken. Jammer hoor ...