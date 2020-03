Toyota Yaris suv komt eraan!

Het kon haast niet uitblijven, een suv - crossover zo je wilt - op basis van de nieuwe Toyota Yaris, die komende zomer bij de dealers arriveert. Zeker als je kijkt naar de successen van crossovertjes als de Volkswagen T-Cross, Renault Captur en Peugeot 2008, om er maar een paar te noemen. Nu zou je zeggen: maar Toyota heeft toch de C-HR? Klopt, maar als we de afmetingen, prijzen en motoren vergelijken, opereert de C-HR nét iets hoger in de markt dan de succesvolste compacte suv's. Kortom, er is nog een niche over voor Toyota.

Hybride met 116 pk



Het spreekt haast vanzelf dat de Yaris suv - de officiële naam is nog nergens opgedoken - op dezelfde bodemplaat staat als de vijfdeurs hatchback. Internationaal voorziet Toyota dit TNGA-B-platform van verschillende aandrijflijnen, voor de Nederlandse markt verwachten we alleen een hybride-versie. Voorzien van een 1,5-liter driecilinder benzinemotor én een elektromotor, gekoppeld aan een traploze transmissie. In de gewone Toyota Yaris levert deze aandrijflijn 116 pk. In de suv-variant zal dat niet anders zijn. De hybride-aandrijflijnen met de 1,8-liter en 2,0-liter benzinemotoren blijven vooralsnog voorbehouden aan de C-HR en de Corolla.

Uiterlijk voorziet Toyota de opgehoogde Yaris van stoerdere bumpers, skidplates voor en achter en wat extra kunststof panelen op de flanken. Kortom, het gebruikelijke spul. Dat gaat er nu eenmaal in als koek bij de moderne autokoper.



Yaris suv ook met AWD



Volgens de geruchten plant Toyota ook een vierwielaangedreven variant van de nieuwe suv. Of we die ooit binnen onze landsgrenzen mogen begroeten, is maar de vraag, Maar als AWD bij de suv met dezelfde motor gepaard gaat als bij de 261 pk sterke GR Yaris, is hij meer dan welkom ... Stel je voor dat Toyota met twee van zulke bommetjes komt!

Nog even geduld voor de Yaris suv



Terug naar de realiteit. Terwijl de Toyota Yaris suv nog op een besneeuwd en bevroren meer zijn rondjes draait, kunnen we melden dat het zeker tot de nazomer duurt voordat de auto in de showroom staat. Daarmee krijgt de Toyota-dealer binnen enkele maanden tijd een tweede belangrijke nieuwkomer over de vloer. Al is tegenwoordig niets meer zeker ...