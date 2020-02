Kijk eens aan, er komt dus toch weer een DS 4

De originele DS4 kwam in 2010 op de markt en was een aantrekkelijke, ietwat excentrieke kruising tussen een hatchback en een suv. Hij heette eerst Citroën DS4, maar ging vanaf 2015 – toen DS een zelfstandig merk werd – door het leven als simpelweg DS 4 en DS 4 Crossback (voor de avontuurlijker ogende variant).

Geen Citroën

Op bijgaande spionagefoto’s is de nieuwe DS 4 nog volledig ingepakt, maar toch kunnen we zien dat het geen Citroën is. Kijk maar naar de achterlichten, die dezelfde segmentatie hebben als die van de DS 7 Crossback. Aan de voorzijde lijkt er een diepe grille onder de camouflage zitten, net zoals de DS 3 Crossback die heeft.

Ook volledig elektrisch

Waarschijnlijk zullen we de DS 4 (Crossback) later dit jaar gaan zien. We gaan ervan uit dat hij op het platform van de volgende generatie Opel Astra en Peugeot 308 staat. Hij komt niet alleen met verbrandingsmotor, maar ook met plug-in hybridetechniek en als volledig elektrische E-Tense-variant.