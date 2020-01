Citroën C4 Cactus verliest zijn stekels

In een interview in de Engelse media heeft PSA-directielid Xavier Peugeot aangegeven dat de opvolger van de Citroën C4 Cactus een ander type auto wordt. Bovendien wordt de toevoeging 'Cactus' aan de wilgen gehangen.



Nieuwe Citroën C4 deelt platform met Opel Corsa en Peugeot 208



Volgens Peugeot - what's in a name? - heeft PSA bijzondere plannen voor de nieuwe C4. Het design slaat een andere richting in, maar verwacht geen dertien-in-een-dozijn-ontwerp. Ook de opvolger van de C4 Cactus moet de tongen losmaken. Onder die spannende verpakking gaan daarentegen geen grote verrassingen schuil. Onlangs liet CEO Linda Jackson zich ontvallen dat het nieuwe model op een verlengde versie van het CMP-platform staat. Dat is de bodemplaat die momenteel al in gebruik is voor onder meer de Peugeots 208 en 2008, de Opel Corsa en de DS 3 Crossback.



De zoveelste crossover coupé



Bij de bouw van de nieuwe Citroën C4 wordt van meet af aan rekening gehouden met (semi-)elektrische aandrijflijnen. De auto die onze spionagefotograaf in het Hoge Noorden spotte, heeft geen zichtbare uitlaten. We gaan er daarom vanuit dat de betrapte C4 een volledig elektrisch aangedreven exemplaar is. Verder zien we aan de contouren onder het rijkelijk aanwezige camouflagemateriaal dat de auto een sterk aflopende C-stijl heeft. Op de eerder gepubliceerde computertekening was daar minder duidelijk sprake van.



Maar nu lijkt het erop dat PSA voor het eerst een coupé-achtige crossover binnen de gelederen krijgt. In 2007 lachten we met zijn allen nog de BMW X6 uit, de eerste auto in dit segment. Inmiddels zijn veel merken en modellen de X6 gevolgd. En dan hebben we het niet alleen over grote jongens als de Mercedes GLC Coupé, Mercedes GLE Coupé en de Porsche Cayenne Coupé. Ook de Audi Q3 Sportback en de Tesla Model Y vallen in dit segment. Citroën meldt zich binnenkort eveneens bij de believers. En geef het merk eens ongelijk.