Waarom de vernieuwde Kia Picanto er ook als elektrische auto komt

De Kia Picanto is in Nederland al jarenlang te vinden in de hoogste regionen van verkoopranglijsten. 2018 was een topjaar voor Kia's kleinste, met een derde plek en ruim 11.000 verkochte auto's. Afgelopen jaar kozen 3000 minder Nederlanders voor een Kia Picanto, maar dat was alsnog goed voor een plek in de top 10.

Facelift Kia Picanto onderweg



Maar Kia wil meer. De Koreanen werken daarom hard aan een upgrade van hun stadsauto, getuige de gecamoufleerde Picanto die onze spionagefotografen in Noord-Zweden betrapten. Om de verleidingskunsten van de Picanto te verbeteren, gaat Kia sowieso de neus en de achterkant aanscherpen. Hoe rigoureus de aanpassingen zijn, is nog onduidelijk. De testrijders hadden namelijk erg hun best gedaan op de camouflage. Niet alleen het front en de bilpartij van de Picanto zijn met zwarte doeken toegedekt, zelfs de portierhendels zijn door camouflagemateriaal aan het oog onttrokken. In Zweden geldt blijkbaar geen boerkaverbod. Wat we wel zien, is een setje nieuw ontworpen lichtmetaal.

Elektrische Picanto kan niet uitblijven



Als we de bij Kia gebruikelijke verjongings- en vervangingstermijnen aanhouden, kunnen we de gefacelifte Kia Picanto eind dit jaar of begin 2021 verwachten. Maar veel spannender dan de uiterlijke aanpassingen, wordt de ombouw van de Kia Picanto tot elektrische auto. Onlangs heeft Emilio Herrera, operationeel directeur van Kia Europe, zich immers laten ontvallen dat er 'vroeg of laat sowieso een elektrische Picanto zou komen'.



Concurrenten Kia Picanto



Gezien de huidige marktontwikkelingen, gokken wij op 'vroeg'. Want met de komst van de elektrische Volkswagen e-Up, de Seat Mii Electric en de Skoda Citigo-e iV kan Kia eigenlijk niet achterblijven. Voorwaarde voor succes is dat de elektrische Picanto met zijn prijs en actieradius met dit drietal kan concurreren. Als dat lukt, wordt de populaire Picanto als EV misschien zelfs een luis in de pels voor de Renault Zoe, de Peugeot e-208, de Opel Corsa-e, en de Honda e. Van de compacte auto's met verbrandingsmotor ziet Kia in elk geval concerngenoot Hyundai i10 als belangrijke concurrent. Want ook een i10 maakte deel uit van het Kia-gezelschap. En niet zomaar eentje! Het was een i10 N-Line, de sportiefste variant van Hyundai's nieuwe stadsrakker.