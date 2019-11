Nieuwe Audi A3 ook weer als sedan

Enkele maanden geleden betrapten we de vijfdeurs variant van de nieuwe Audi vijfdeurs A3 in vrijwel ongecamoufleerde toestand. Dat was in warme oorden, maar nu is het A3-konvooi neergestreken in Zweeds Lapland. Tot onze vreugde zit er bij de testvloot ook een vierdeurs A3. Dat zeggen we niet zomaar. Want naarmate het aantal SUV's toeneemt, hoe meer we de klassieke sedan gaan waarderen.



A3 ook weer als Cabriolet



Behalve de vijfdeurs Sportback en de Limousine, mogen we van de A3 naar alle waarschijnlijkheid ook weer een Cabriolet verwachten. Net als de eerder gespotte Sportback, krijgt de nieuwe Audi A3 een hoekiger grille. Verder lijkt het erop dat de lampunits wat meer geknepen gaan worden. Binnenin krijgt de verse A3 het nieuwste van het nieuwste op infotainmentgebied.

Komt er een elektrische Audi A3?



Gebruikmakend van hetzelfde platform als de nieuwe Volkswagen Golf 8, heeft Audi natuurlijk toegang tot de aandrijflijnen die daarbij horen. Vraag is of Audi die ook allemaal gaat gebruiken. Om te beginnen wordt de nieuwe A3 waarschijnlijk leverbaar met traditionele benzine- en dieselmotoren, met mild-hybride-ondersteuning. Over verdergaande elektrificatie is nog niets bekend. Wel wordt al met enige opwinding gefluisterd dat er ook weer een S3 en RS3 op de planning staan.

Concurrenten Audi A3 Limousine



Wanneer de nieuwe Audi A3 Limousine precies debuteert, is nog onduidelijk. De verwachting is wel dat-ie vóór 2022 in de showroom staat. De nieuwe compacte sedan mag het dan gaan opnemen tegen auto's als de Mercedes A-klasse sedan, de Toyota Corolla sedan en de - wat ons betreft - bloedmooie Mazda3 sedan.