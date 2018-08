Volkswagen T-Cross zo goed als naakt door de straat

Een paar weken geleden stuurde Volkswagen's marketingcommunicatie deze informatie uit, bijgestaan door enkele foto's van een kleurrijke doch nog altijd ingepakte T-Cross. Zo blijft er tenminste nog iets aan nieuws over, nietwaar? Maar wat doet het testteam nu? Die struint vrolijk door de straten met een vrijwel ongecamoufleerd prototype. Van je collega's moet je het hebben, zeg maar.Zoals je reeds ongetwijfeld weet is de T-Cross het Duitse neefje van de Seat Arona en het nichtje van Vision X waarvan Skoda in verwachting is. De ganse productie vindt echter parallel aan de Arona plaats, in Navarra. Feitelijk is de T-Cross dus van top-tot-teen Spaans. Tot aan de finalecheck toe. Enkel het logo ademt Duits. Alsook het prijskaartje waarschijnlijk.Meer weten? Lees dan vooral het artikel dat we medio mei schreven over de T-Cross op basis van officiele informatie vanuit Volkswagen.