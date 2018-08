Deze Tesla werd in een dag uitverkocht

Je kunt van alles over Tesla zeggen, maar je hoeft het merk niets te leren over marketing. Zowat alles wat het maakt en aanraakt veroudert in goud. En dat geldt zeker niet alleen voor haar auto's.

Tesla verkoopt, zoals nagenoeg alle automerken, een diverse lifestyleproducten waarop z'n merknaam prijkt. Van kleurrijke T-shirts en petjes tot koffiemokken en computermuizen en van stijlvolle reiskoffers tot powerbanks voor je smartphone. Veelal in rood, zwart of wit in overeenstemming met de huisstijlkleuren van het merk en uiteraard voorzien van een Tesla-logo. Zo ook haar nieuwste aanwinst in de merchandiseshop van het merk: een surfplank, ontwikkeld in samenwerking met Lost Surfboards.



Ware run

Om het Tesla-surfboard enigszins exclusief te houden werd het in een oplage van slechts 200 exemplaren te koop aangeboden. Stuk voor stuk versterkt met carbon en zo gemaakt dat 'ie precies in een Model S, X of 3 past. De prijs bedroeg 1.500 dollar, het dubbele van het doorsnee tarief voor een vergelijkbare plank en exclusief vinnen. Zodoende nogal een smak geld zou je denken. Maar toch was Tesla ze allemaal in mum van tijd kwijt. Binnen een dag!