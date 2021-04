Facelift geeft de populaire Seat Arona iets meer 'smoel'

De uiterlijke wijzigingen zijn vrij duidelijk. De nieuwe Seat Arona heeft een grotere grille met een ander grillepatroon erin, vanaf nu standaard led-koplampen, opvallender gestileerde bumpers voor en achter. Daarbij volgt de Arona de trend van het uitschrijven van de typenaam midden op de achterklep. Al detoneren de zwierige letters, wat ons betreft, met het hoekige design.

Seat Arona Xperience met offroadelementen

Nieuw is de Seat Arona Xperience, die met ronde mistlampen voor en een wat stoerder aangeklede carrosserie net doet alsof-ie een offroader is. Verder biedt Seat voor de Arona andere lichtmetalen wielen aan (17 en 18 inch) en is het kleurenpalet uitgebreid met de tinten Dark Camouflage (donkergrijs), Asphalt Blue en Sapphire Blue.

Infotainmentscherm is nu 'los' geplaatst

Binnenin de Seat Arona is het dashboard onder handen genomen; het zou nu uit betere materialen zijn opgetrokken. Verder valt op dat het scherm van het infotainmentsysteem niet meer in de middenconsole is geïntegreerd, maar er 'los' op is gezet. Er zijn twee varianten beschikbaar: 8,25 inch en 9,20 inch. Het geüpdatete infotainmentsysteem ondersteunt Android Auto, Apple CarPlay en bediening via stemcommando's.

Twee benzinemotoren: met 95 pk en 110 pk

Als de vernieuwde Seat Arona in de zomer op de markt komt, is-ie er in twee motoruitvoeringen: een 1.0 TSI met 95 pk (handgeschakelde vijfbak) of een 1.0 TSI met 110 pk (zeventraps DSG-automaat). Optioneel op de Arona zijn onder meer Adaptive Cruise Control en Lane Assist, waarmee de kleine suv deels autonoom kan rijden.

De nieuwe Seat Arona rijdt je voor een vast laag bedrag per maand via Seat Private Lease.