Waarom de Dacia Sandero maar 2 van de 5 sterren krijgt in de crashtest van Euro NCAP

Meestal als we een persbericht van Euro NCAP krijgen, barsten we spontaan in een hardnekkig gapen uit. Want bijna altijd krijgen nieuwe auto's die op de Nederlandse en Belgische markt komen, de volle vijf sterren. Op een gegeven moment is dat niet echt nieuws meer. Maar wanneer we lezen dat de nieuwe Dacia Sandero een armzalige twee sterren scoort, zitten we ineens op het puntje van onze stoel. Want we waren een tijdje terug nog behoorlijk enthousiast over de nieuwe Dacia Sandero.

Hoe veilig is de Dacia Sandero?



Is de Sandero een levensgevaarlijke auto? Moet je om de drukte te mijden alleen tijdens de avondklok op pad gaan om zo het risico op aanrijdingen te beperken? Word je als een dikke bromvlieg tegen de binnenkant van de vooruit geplet als je onverhoopt tegen een driewieler botst? Nee, nee en nog eens nee.

Veiligheidsscores Sandero en Sandero Stepway



Voor volwassen inzittenden halen de Dacia Sandero en Sandero Stepway een veiligheidsscore van 70 procent. Dat is een stuk minder dan de 94 procent van de Skoda Eniaq iV en de 93 procent van de Volkswagen ID.4, maar nog altijd ruim voldoende. En hoe zit het met de veiligheid van kinderen? Daarop behaalt de Sandero een score van 71 procent. Ook dat is niet verkeerd. Al doen de twee elektrische suv's van het Volkswagen-concern het wel een stuk beter (89 procent).



Tekortkomingen Dacia Sandero



Waar de Dacia Sandero en Sandero Stepway de mist ingaan, is op het gebied van de assistentiesystemen en de voetgangersveiligheid. Voor die twee testonderdelen scoort de Roemeen een vrij armzalige 42, respectievelijk 40 procent. Die twee onderdelen hangen trouwens deels samen, want de automatische noodstopassistent van de Sandero herkent geen voetgangers. Fietsers trouwens ook niet. Het risico dát je ze raakt, is dus groter dan bij veel andere moderne auto's. En als je een zwakke verkeersdeelnemer aanrijdt, heeft de Sandero geen actieve motorkap die hun landing op de auto enigszins verzacht. Wat Euro NCAP de Dacia Sandero (Stepway) ook zwaar aanrekent, is dat er geen rijstrookassistentie leverbaar is. Een een systeem dat de bestuurder waarschuwt tegen achterlangs kruisend systeem, kun je evenmin aanvinken.



Uitstekende scores Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4



De Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq iV kun je desgewenst aardig volhangen met veiligheidsassistenten. Ondanks hun forse afmetingen en niet minder indrukwekkende gewicht doet het elektrische tweetal het ook niet verkeerd bij een aanrijding met kwetsbare verkeersdeelnemers. De Skoda zet voor assistentiesystemen een score van 82 procent en voor voetgangersveiligheid is dit 71 procent. Zijn Volkswagen-neef doet het nog ieys beter met 76, respectievelijk 85 procent.