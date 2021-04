Zo vieren ze in België de 50ste verjaardag van de Mercedes SL W107

De W107 was de derde generatie van de Mercedes SL en volgde de legendarische Pagode op. Het ontwerp van Friedrich Geiger brak rigoureus met de Mercedes-stijl van de jaren 60. Daarvan waren de 'liggende' koplampen en de grote, geribbelde achterlichtunits duidelijke voorbeelden.



Mercedes SL en SLC van W107-generatie



In de loop van 1971 kreeg de nieuwe Mercedes SL een iets grotere broer, de Mercedes SLC. Dat was geen tweezitter, maar een 2+2 met vast dak, met als bekend stijlkenmerk de louvres bij de achterste zijruiten.



Zescilinder in lijn of V8



Anders dan de eerdere SL-modellen, was de W107 niet alleen met een zescilinder lijnmotor leverbaar. Voor het eerst kon je de SL ook bestellen met V8-motoren. In cilinderinhoud variërend van 3,5 tot 5,0 liter. De Mercedes W107 groeide uit tot een gewilde sportwagen en bleek bijzonder degelijk. Van de 237.287 SL's en 62.888 SLC's rijden er dan ook nog heel wat rond.



Ombouw Mercedes W107 tot elektrische auto



Voor de ware petrolheads onder ons klinkt het onwaarschijnlijk, maar er zijn mensen die de zescilinder lijnmotor of V8 in hun Mercedes W107 willen verruilen voor een uitstootvrije elektromotor. Dat is een kolfje naar de hand van Monceau Automobiles in België. Dit bedrijf zorgt voor de restauratie en elektrificatie van klassieke Mercedessen zoals de W107.



Prestaties en actieradius elektrische Mercedes W107



De eSL en eSLC van Monceau behouden hun klassieke looks, maar krijgen een 200 pk en 620 Nm sterke elektromotor achter de ster in de grille. Deze wordt gevoed door een accupakket van 50 kWh, goed voor een actieradius van 280 kilometer. Dat is ruim voldoende voor de doorsnee toerrit van de gemiddelde klassiekervereniging. Met de boordlader van 22 kW kun je het accupakket in twee uur volladen. Tegen bijbetaling kan Monceau de auto bovendien geschikt maken voor snelladen.

Behoud klassieke looks



Volgens technisch directeur Klaas De Craemer heeft Monceau er alles aan gedaan om de auto zijn klassieke beleving te laten behouden: “Zo heeft het dashboard ogenschijnlijk nog steeds analoge wijzers, maar worden deze aan de achterzijde volledig digitaal aangestuurd door de boordcomputer. Via een klein digitaal schermpje krijgt de chauffeur extra informatie over de elektrische systemen en de range."



Prijzen elektrische Mercedes van Monceau



Als gierige 'Ollanders' willen wij natuurlijk weten wat zo'n ombouw precies gaat kosten. Een compleet gepersonaliseerde en gehomologeerde elektrische Monceau eSL of eSLC rijden kan volgens Monceau vanaf 169.000 euro. Exclusief btw ...

Monceau presenteert de Mercedes eSL en eSLC in juni 2021 officieel aan de wereld. Volgens de planning worden de auto's in 2022 aan de eerste klanten geleverd. Interesse? Als voorproefje kun je je eigen elektrische Monceau-Mercedes alvast online configureren.