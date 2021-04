Hyundai Staria bewijst: grote mpv's kunnen ontzettend stijlvol zijn!

Mpv's hebben in Europa afgedaan. Hier willen mensen alleen nog maar suv's hebben, zo lijkt het. In Azië zijn mpv's juist enorm populair. Met name de grotere exemplaren, zoals de Toyota Vellfire, Toyota Alphard, Nissan Elgrand en de iets compactere Honda Odyssey. In Europa hebben we geen vergelijkbare modellen eigenlijk, of het moet de Mercedes V-Klasse zijn. Want zo groot zijn de Vellfire, Alphard en Elgrand.

Hyundai Staria met maximaal elf zitplaatsen

De Hyundai Staria is net zo'n monster, met een lengte van 5,2 meter en een wielbasis van 3,2 meter. In Azië komt hij op de markt als bestelwagen, als zevenzitter, negenzitter en zelfs als elfzitter! De Staria wordt aangedreven door een 2,2-liter dieselmotor met 177 pk en 431 Nm, of door een 3.5 V6 met 272 pk en 331 Nm.

Darth Vader met vier wielen en een stuur

Zoals je kunt zien, is de Staria behoorlijk strak vormgegeven. De achterkant en de zijkanten zijn redelijk rechttoe rechtaan (zoveel speels kun je immers niet doen met een busje), maar de neus is echt fantastisch, met een duidelijke 80s sciencefiction-look. Vooral in het zwart komt de Staria lekker sinister uit de verg, als een soort Darth Vader met zitplaatsen.