Facelift Skoda Kodiaq - De RS-variant die niemand koopt, keert terug

Geen enkel nieuwsbericht over een facelift kan zonder een zoekplaatje, dus laten we eens kijken of we de verschillen met de 'oude' Skoda Kodiaq kunnen ontdekken. We zien sowieso een anders gestileerde grille, met daarnaast verder geknepen koplampen. Die laatste zijn nu standaard met led-techniek uitgerust. De duurdere L&K- en RS-modellen hebben matrix-led. Op andere uitvoeringen is dat een optie. Verder kun je rekenen op gewijzigde bumpers, slankere achterlichten, een iets hogere motorkap en meer wielopties.

Ecostoelen met 'vegan'-materialen

In het interieur is er gek genoeg niet zoveel veranderd. Er zijn nieuwe materialen, wat andere afwerkingsopties en meer sfeerverlichtingselementen. Daarbij kun je nu elektrisch verstelbare, met leer beklede massagestoelen bestellen. Uiteraard hebben ze ook verwarming en ventilatie. Ecostoelen zijn voor het eerst ook een optie. Ze zijn bekleed met gerecyclede 'vegan'-materialen. Verder heeft het Canton-audiosysteem een update gekregen en monteert Skoda een ander multifunctioneel stuur.

Skoda Kodiaq RS is zowaar terug

De vernieuwde Skoda Kodiaq kan worden besteld in een aantal motoruitvoeringen. Er zijn twee diesels: met 150 pk of 200 pk. En er zijn ook twee benzinemotoren: een 1.5 met 150 pk en een 2.0 met 190 pk. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat. Alleen de 1.5 met 150 pk is te krijgen met een handbak. Wonderwel keert de Skoda Kodiaq RS terug. De eerdere dieselvariant (met 240 pk en 500 Nm) werd al een tijd niet meer in Nederland geleverd. Hij wordt vervangen door een 245 pk en 370 Nm sterke 2.0 TSI-versie.

De Skoda Kodiaq rijd je voor een vast laag bedrag per maand via Skoda Private Lease.