Hyundai Pony EV Heritage: Zo had de Hyundai Ioniq 5 er in de 70s uitgezien

We schrijven 'tijdmachine' omdat de Hyundai Pony EV Heritage is gebaseerd op een echte Hyundai Pony uit de jaren zeventig. Zoals je op de foto's kunt zien, lijkt de auto weggelopen uit een low budget sciencefictionserie uit die tijd: met zijn cleane lijnen, zijn pixel-achterlichten en zijn prachtige dashboard, met steampunk-achtige meters achter een minimalistisch stuurwiel.

Missing link tussen Hyundai Pony en Hyundai Ioniq 5

Het is niet bekend welke elektrische aandrijflijn onder de koets van de Pony EV Heritage verscholen ligt, maar we kunnen ons zo voorstellen dat de ontwikkelaars de op de plank liggende units van de Hyundai Kona Electric óf de Hyundai Ioniq 5 hebben gepakt. Het is belangrijk, want de Pony EV Heritage is overduidelijk een speels designgeintje. Een soort missing link tussen Pony en Ioniq 5.

Originele Hyundai Pony van 1982 tot en met 1990

De eerste generatie Hyundai Pony - die als basis diende voor dit studiemodel - werd gebouwd van 1975 tot en met 1982. Hij was er als 3- en 5-deurs hatchback, sedan, stationwagon en pickup. De tweede generatie Hyundai Pony werd van 1982 tot en met 1990 geleverd en was onderhuids zo goed als identiek aan zijn voorganger.

Italdesign Giugiaro tekende voor ontwerp Hyundai Pony

Voor zijn eerste productiemodel huurde Hyundai een aantal Engelse British Leyland-ingenieurs in. De motoren voor de Pony kwamen van Mitsubishi en een aantal andere onderdelen werden uit het Ford Cortina-magazijn geplukt. Voor het ontwerp van de Pony tekende het Italiaanse designhuis Italdesign Giugiaro. De nieuwe Hyundai Ioniq 5 is een hommage aan de originele Hyundai Pony Concept uit 1974.